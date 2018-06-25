В Сирии боевики «Ан-Нусры» атаковали перешедшие на сторону правительства населённые пункты

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В Сирии боевики «Джабхат ан-Нусры»* атаковали населённые пункты, добровольно перешедшие на сторону правительства в южной зоне деэскалации. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
В Сирии боевики «Ан-Нусры» атаковали перешедшие на сторону правительства населённые пункты
  • Reuters

«Правительственными войсками совместно с формированиями ССА наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено», — говорится в заявлении.

Как отмечается, во время нападения террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и до 70 человек убитыми.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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