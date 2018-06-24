Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили над Эр-Риядом баллистическую ракету
Саудовская система противоракетной обороны поразила ракету, запущенную по Эр-Рияду повстанцами-хуситами с территории Йемена.
- Reuters
Об этом информирует Al Arabiya.
По данным телеканала Almasirah, целью ракеты мог быть информационный центр Министерства обороны королевства в Эр-Рияде.
В конце марта ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом.
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