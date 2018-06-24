Жители сирийской провинции Идлиб сообщили о готовящейся провокации против России

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Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) получил информацию от местных жителей провинции Идлиб о готовящейся боевиками террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* провокации с использованием постановочных видеороликов.
Жители сирийской провинции Идлиб сообщили о готовящейся провокации против России
  • Reuters

По словам местных жителей, накануне провинцию посещали специалисты одного из ближневосточных новостных агентств, передаёт РИА Новости.

«Данной группой совместно с террористами «Джабхат ан-Нусры» проводились постановочные съёмки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и активном «восстановлении» террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации», — говорится в сообщении ЦПВС.

Информацию о готовящейся провокации российские военные получили по телефону.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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