Жители сирийской провинции Идлиб сообщили о готовящейся провокации против России
- Reuters
По словам местных жителей, накануне провинцию посещали специалисты одного из ближневосточных новостных агентств, передаёт РИА Новости.
«Данной группой совместно с террористами «Джабхат ан-Нусры» проводились постановочные съёмки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и активном «восстановлении» террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации», — говорится в сообщении ЦПВС.
Информацию о готовящейся провокации российские военные получили по телефону.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.