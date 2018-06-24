Опрос: рейтинг Макрона опустился до 40%

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Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона в июне продолжил снижение и достиг отметки в 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования службы Ifop, опубликованные изданием Le Journal du Dimanche.
Опрос: рейтинг Макрона опустился до 40%
  • Reuters

Согласно его данным, удовлетворены деятельностью Макрона лишь 40% французов. Это повторяет самую низкую отметку за время его пребывания у власти, зафиксированную в августе 2017 года.

При этом 58% респондентов заявили, что они недовольны деятельностью главы государства, следует из исследования.

Издание напоминает, что с аналогичной ситуацией после года пребывания у власти сталкивались предыдущие французские лидеры. Так, у Франсуа Олланда показатель равнялся 26%, а у Николя Саркози — 36%.

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