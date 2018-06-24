Генсек ООН осудил взрыв в Эфиопии
Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.
«Генеральный секретарь осуждает этот акт насилия. Он приносит свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в заявлении.
23 июня на митинге в поддержку премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда произошёл взрыв.
По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал в результате инцидента.