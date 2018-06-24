Генсек ООН осудил взрыв в Эфиопии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в столице Эфиопии Аддис-Абебе, в результате которого пострадали по меньшей мере 155 и погиб один человек.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

«Генеральный секретарь осуждает этот акт насилия. Он приносит свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в заявлении.

23 июня на митинге в поддержку премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда произошёл взрыв.

По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал в результате инцидента.

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