В Китае десять человек приговорили к казни за наркопреступления

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Суд в провинции Гуандун вынес смертный приговор десятерым заключённым, обвинявшимся в наркопреступлениях. Приговор был исполнен в этот же день.
В Китае десять человек приговорили к казни за наркопреступления
  • ©Lin Yiguang
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«После публичного оглашения приговора приговорённых под конвоем отвели на место казни для исполнения приговора», — говорится в заявлении суда.

Сообщается, что казнённые были осуждены за производство, торговлю и перевозку запрещённых наркотических веществ.

Ранее сообщалось о казни в Китае троих человек за участие в контрабанде наркотиков.

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