В Китае десять человек приговорили к казни за наркопреступления
- ©Lin Yiguang
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«После публичного оглашения приговора приговорённых под конвоем отвели на место казни для исполнения приговора», — говорится в заявлении суда.
Сообщается, что казнённые были осуждены за производство, торговлю и перевозку запрещённых наркотических веществ.
Ранее сообщалось о казни в Китае троих человек за участие в контрабанде наркотиков.