В Китае десять человек приговорили к казни за наркопреступления

Суд в провинции Гуандун вынес смертный приговор десятерым заключённым, обвинявшимся в наркопреступлениях. Приговор был исполнен в этот же день.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«После публичного оглашения приговора приговорённых под конвоем отвели на место казни для исполнения приговора», — говорится в заявлении суда.

Сообщается, что казнённые были осуждены за производство, торговлю и перевозку запрещённых наркотических веществ.

Ранее сообщалось о казни в Китае троих человек за участие в контрабанде наркотиков.