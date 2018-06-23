Пенс обсудил с избранным президентом Колумбии ситуацию в Венесуэле
«Поговорил с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке сегодня, отметив необходимость решительных действий для прекращения производства наркотиков и наркотрафика», — написал он в Twitter.
Spoke with President-Elect @IvanDuque of Colombia today, stressing the need to move decisively to cut drug production & trafficking. We discussed the humanitarian crisis and authoritarian conditions in Venezuela and committed to continue to press for the restoration of democracy.— Vice President Mike Pence (@VP) 22 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что Иван Дуке победил во втором туре выборов президента Колумбии, набрав более 50% голосов. Он должен вступить в должность в августе текущего года.