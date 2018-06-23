Пенс обсудил с избранным президентом Колумбии ситуацию в Венесуэле

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Вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Колумбии Иваном Дуке борьбу с наркотрафиком и ситуацию в Венесуэлуе.

«Поговорил с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке сегодня, отметив необходимость решительных действий для прекращения производства наркотиков и наркотрафика», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Иван Дуке победил во втором туре выборов президента Колумбии, набрав более 50% голосов. Он должен вступить в должность в августе текущего года.

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