Помпео обсудил с королём Иордании борьбу с ИГ
«Лидеры обсудили их приверженность разгрому ИГ, поддержанию прочного и всеобъемлющего мира между Израилем и Палестиной, а также дальнейшие усилия по укреплению двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Помпео встретился с португальским министром иностранных дел Августо Сантосом для обсуждения обоюдной приверженности увеличению расходов на оборону НАТО и укреплению энергетической безопасности.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.