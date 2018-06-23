Помпео обсудил с королём Иордании борьбу с ИГ

Госсекретарь США Майкл Помпео провёл рабочий обед с королём Иордании Абдаллой II, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной стабильности, а также борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Лидеры обсудили их приверженность разгрому ИГ, поддержанию прочного и всеобъемлющего мира между Израилем и Палестиной, а также дальнейшие усилия по укреплению двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Помпео встретился с португальским министром иностранных дел Августо Сантосом для обсуждения обоюдной приверженности увеличению расходов на оборону НАТО и укреплению энергетической безопасности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.