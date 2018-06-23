Помпео обсудил с королём Иордании борьбу с ИГ

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майкл Помпео провёл рабочий обед с королём Иордании Абдаллой II, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной стабильности, а также борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Лидеры обсудили их приверженность разгрому ИГ, поддержанию прочного и всеобъемлющего мира между Израилем и Палестиной, а также дальнейшие усилия по укреплению двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Помпео встретился с португальским министром иностранных дел Августо Сантосом для обсуждения обоюдной приверженности увеличению расходов на оборону НАТО и укреплению энергетической безопасности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить