СМИ: Во Франции завершено следствие по делу экс-премьера Фийона

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Бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону и его супруге предъявлены обвинения в хищении государственных средств. Полиция завершила расследование дела.
СМИ: Во Франции завершено следствие по делу экс-премьера Фийона
  • © CHARLES PLATIAU
  • globallookpress.com

Кроме того, как сообщает BFMTV, им также предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.

В марте 2017 года супруге Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве. 

Согласно информации СМИ, c 1992 по 2002 год она якобы заработала €500 тыс. на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов.

Позднее Нацсобрание Франции одобрило закон, запрещающий парламентариям принимать к себе на работу родственников.

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