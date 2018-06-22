СМИ: Во Франции завершено следствие по делу экс-премьера Фийона
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Кроме того, как сообщает BFMTV, им также предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.
В марте 2017 года супруге Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве.
Согласно информации СМИ, c 1992 по 2002 год она якобы заработала €500 тыс. на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов.
Позднее Нацсобрание Франции одобрило закон, запрещающий парламентариям принимать к себе на работу родственников.