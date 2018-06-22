Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник умершим в Германии в войну советским гражданам

Во Франкфурте-на Майне в пятницу, 22 июня, откроют памятник советским гражданам, которые умерли в годы Великой Отечественной войны в плену или на принудительных работах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

«Установка памятника стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совета Федерации с бундесратом ФРГ, генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне, отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества при посольстве России в ФРГ и Департамента экономического развития города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятный крест установлен на главном кладбище города, где похоронены более 600 «наших соотечественников, из них более 80 детей».

22 июня состоится торжественная церемония открытия мемориала.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в Москве будет открыт памятник героям Великой Отечественной войны из числа военных прокуроров и следователей.