Глава Intel покидает свой пост из-за служебного романа
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Как отмечается, в компании отставку Кржанича объяснили нарушением им норм компании, запрещающих руководству отношения с подчинёнными.
«Проведённое расследование подтвердило факт нарушения принятых в Intel норм, которые запрещают служебные романы и относятся ко всем её менеджерам», — говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности главного исполнительного директора будет Роберт Суон.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после сообщений о его «служебном романе».