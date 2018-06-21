Глава Intel покидает свой пост из-за служебного романа

Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич покидает свой пост из-за служебного романа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, в компании отставку Кржанича объяснили нарушением им норм компании, запрещающих руководству отношения с подчинёнными.

«Проведённое расследование подтвердило факт нарушения принятых в Intel норм, которые запрещают служебные романы и относятся ко всем её менеджерам», — говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности главного исполнительного директора будет Роберт Суон.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после сообщений о его «служебном романе».