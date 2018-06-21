Глава Intel покидает свой пост из-за служебного романа

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Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич покидает свой пост из-за служебного романа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Глава Intel покидает свой пост из-за служебного романа
  • © imago stock&people
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Как отмечается, в компании отставку Кржанича объяснили нарушением им норм компании, запрещающих руководству отношения с подчинёнными.

«Проведённое расследование подтвердило факт нарушения принятых в Intel норм, которые запрещают служебные романы и относятся ко всем её менеджерам», — говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности главного исполнительного директора будет Роберт Суон.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после сообщений о его «служебном романе».

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