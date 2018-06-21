Палестина официально стала членом ОЗХО

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Палестина официально присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Палестина официально стала членом ОЗХО
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  • globallookpress.com

«Государство Палестина стало государством — участником конвенции по химическому оружию», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, после присоединения Палестины общее число государств — членов ОЗХО увеличилось до 193.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Палестина намерена подать документы о присоединении к 22 международным конвенциям и договорам в знак протеста против решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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