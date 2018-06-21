В Кремле подтвердили, что советник Трампа приедет в Россию

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Поездка в Россию советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле подтвердили, что советник Трампа приедет в Россию
  • РИА Новости

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока всё, что мы можем сказать», — прокомментировал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Болтон может приехать в Москву в рамках подготовки переговоров лидеров США и России.

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