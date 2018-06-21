ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика на условия содержания в тюрьме.

«Комитет, состоящий из трёх судей, счёл, что обращение заключённого неприемлемо в связи с ложными основаниями», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что это решение признано окончательным.

В июле 2011 года Брейвик убил 77 человек на острове Утойя в Норвегии. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.

В феврале 2018 года Брейвик впервые признался, что сожалеет о содеянном.