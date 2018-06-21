Глава немецкой спецслужбы рассказал о росте числа кибератак в Германии

Глава Федерального ведомства охраны конституции Ханс-Георг Масен в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland рассказал о росте числа кибератак в Германии.

«В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний», — цитирует Deutsche Welle Масена.

По его словам, угроза для Германии исходит из Китая, Ирана и России.

Масен заявил о необходимости принимать меры по защите от кибератак.

Он отметил, что нужно менять систему безопасности в соответствии с техническим прогрессом.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.