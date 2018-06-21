Глава немецкой спецслужбы рассказал о росте числа кибератак в Германии
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- globallookpress.com
«В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний», — цитирует Deutsche Welle Масена.
По его словам, угроза для Германии исходит из Китая, Ирана и России.
Масен заявил о необходимости принимать меры по защите от кибератак.
Он отметил, что нужно менять систему безопасности в соответствии с техническим прогрессом.
Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.