Глава немецкой спецслужбы рассказал о росте числа кибератак в Германии

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Глава Федерального ведомства охраны конституции Ханс-Георг Масен в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland рассказал о росте числа кибератак в Германии.
Глава немецкой спецслужбы рассказал о росте числа кибератак в Германии
  • ©Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

«В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний», — цитирует Deutsche Welle Масена.

По его словам, угроза для Германии исходит из Китая, Ирана и России.

Масен заявил о необходимости принимать меры по защите от кибератак.

Он отметил, что нужно менять систему безопасности в соответствии с техническим прогрессом.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.

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