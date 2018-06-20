Захарова отреагировала на слова Науэрт об угрозах миссии ОБСЕ в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт, которая написала в Twitter, что представители самопровозглашённых республик Донбасса угрожают наблюдателям ОБСЕ.

«В своих отчётах миссия действительно фиксирует обстрелы беспилотников ОБСЕ, которые совершаются обеими сторонами конфликта. Только обстрелы со стороны ВСУ в Вашингтоне почему-то не комментируют», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Она призвала «американских партнёров более ответственно и профессионально подходить к публичным заявлениям».

«Пора перестать искажать факты и выгораживать Киев, а вместо этого побудить его начать выполнять Минские соглашения, а именно прекратить обстрелы Донбасса, снять блокаду этого региона и предоставить ему особый конституционный статус в составе украинского государства», — добавила она.

Ранее в ООН заявили о трёх тысячах погибших мирных жителей в Донбассе с начала конфликта.