Захарова отреагировала на слова Науэрт об угрозах миссии ОБСЕ в Донбассе

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт, которая написала в Twitter, что представители самопровозглашённых республик Донбасса угрожают наблюдателям ОБСЕ.
Захарова отреагировала на слова Науэрт об угрозах миссии ОБСЕ в Донбассе
  • © РИА Новости

«В своих отчётах миссия действительно фиксирует обстрелы беспилотников ОБСЕ, которые совершаются обеими сторонами конфликта. Только обстрелы со стороны ВСУ в Вашингтоне почему-то не комментируют», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Она призвала «американских партнёров более ответственно и профессионально подходить к публичным заявлениям».

«Пора перестать искажать факты и выгораживать Киев, а вместо этого побудить его начать выполнять Минские соглашения, а именно прекратить обстрелы Донбасса, снять блокаду этого региона и предоставить ему особый конституционный статус в составе украинского государства», — добавила она.

Ранее в ООН заявили о трёх тысячах погибших мирных жителей в Донбассе с начала конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить