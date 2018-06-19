Исследование: около половины мирового объёма огнестрельного оружия находится в США

Около половины мирового объёма огнестрельного оружия находится в Соединённых Штатах, при этом порядка 393 млн единиц числится во владении гражданских лиц США, сообщает AFP со ссылкой на исследование Small Arms Survey.

По данным организации, в мире насчитывается около 857 млн единиц огнестрельного оружия, 85% которого находится у граждан.

Остальная часть вооружения принадлежит правоохранительным органам и военнослужащим, отмечает агентство.

«Обычные американцы покупают приблизительно 14 млн нового импортного оружия ежегодно», — рассказал один из авторов исследования Аарон Карп.

Он подчеркнул, что вопрос приобретения оружия в США является «отдельным разговором», так как американский рынок носит «чрезвычайно свободный» характер.

Ранее компания Walmart, управляющая сетью магазинов оптовой и розничной торговли, решила повысить возрастное ограничение на покупку оружия.

Также президент США Дональд Трамп обратился к двум основным американским партиям с призывом поддержать ужесточение проверок людей при продаже им оружия.