RT не получал обращений касательно иска в адрес канала по делу Литвиненко

Телеканал RT не получал никаких обращений в связи с появившейся информацией о намерении вдовы Александра Литвиненко подать иск против Первого канала и RT.

«К настоящему моменту мы не получили такого обращения. Если или когда это произойдёт, мы рассмотрим его соответствующим образом», — заявили в пресс-службе канала.

Издание «Радио Свобода»* сообщило, что 18 июня адвокаты вдовы Литвиненко и его друга Александра Гольдфарба направили гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и главреду RT Маргарите Симоньян «письма с требованием опровергнуть клевету, прозвучавшую в их эфире».

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. По оценкам специалистов британского Агентства по охране здоровья, в организме Литвиненко обнаружили значительное количество радиоактивного полония-210.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.