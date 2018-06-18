Совершивший наезд на посетителей фестиваля в Нидерландах задержан

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Полиция задержала водителя белого фургона, совершившего наезд на посетителей фестиваля PinkPop на юге Нидерландов.
Совершивший наезд на посетителей фестиваля в Нидерландах задержан
  • Reuters

Об этом говорится на сайте правоохранительных органов.

«Полиция обнаружила белый фургон, который был использован при инциденте в понедельник утром на улице Менснехерфех… Подозреваемый задержан», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб, трое получили серьёзные ранения в результате наезда небольшого автобуса на зрителей музыкального фестиваля PinkPop на юге страны. Водитель скрылся с места преступления.

Отмечается, что состояние троих госпитализированных пострадавших оценивается как критическое. 

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