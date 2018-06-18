Совершивший наезд на посетителей фестиваля в Нидерландах задержан

Полиция задержала водителя белого фургона, совершившего наезд на посетителей фестиваля PinkPop на юге Нидерландов.

Об этом говорится на сайте правоохранительных органов.

«Полиция обнаружила белый фургон, который был использован при инциденте в понедельник утром на улице Менснехерфех… Подозреваемый задержан», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб, трое получили серьёзные ранения в результате наезда небольшого автобуса на зрителей музыкального фестиваля PinkPop на юге страны. Водитель скрылся с места преступления.

Отмечается, что состояние троих госпитализированных пострадавших оценивается как критическое.