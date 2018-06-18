ВВС Израиля атаковали девять целей на севере сектора Газа

Израильская авиация атаковала в ночь на 18 июня девять объектов палестинских боевиков в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«Самолёты ВВС Израиля атаковали девять военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской, принадлежащих террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении в Twitter.

Moments ago, IAF fighter jets struck 9 military targets in two military compounds and in a munition manufacturing site belonging to the Hamas terror organization in the northern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 18 июня 2018 г.

Как отмечается, удары были нанесены в ответ на запуски в направлении Израиля зажигательных и взрывных воздушных змеев и шаров.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля в Газе атаковали автомобиль, принадлежащий командиру одной из палестинских ячеек, которые осуществляли запуск горящих воздушных змеев в попытке вызвать пожары на израильской стороне.