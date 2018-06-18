Действующий президент Колумбии поздравил Дуке с победой на выборах главы государства

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Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Ивана Дуке с победой на выборах главы государства.

«Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить и пожелать ему всего самого лучшего. Предложил ему всю помощь от правительства, чтобы провести чёткую и спокойную передачу власти», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Иван Дуке победил во втором туре выборов президента Колумбии, набрав более 50% голосов.

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