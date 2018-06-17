Нетаньяху заявил о предотвращении терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силовики нейтрализовали ячейку ХАМАС, которая готовила теракты в Иерусалиме и Тель-Авиве. Об этом он написал в своём Facebook.

«Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израиля нейтрализовали террористическую ячейку ХАМАС в Наблусе, члены которой готовили атаки смертников в Иерусалиме и Тель-Авиве», — заявил он.

По его словам, ХАМАС «пытается навредить» Израилю из сектора Газа, Иудеи и Самарии.

Он добавил, что Израиль будет «продолжать поддерживать контроль над всей территорией к западу от реки Иордан».

Ранее в армии Израиля заявили о запуске двух ракет со стороны сектора Газа.