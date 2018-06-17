Нетаньяху заявил о предотвращении терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве
- РИА Новости
«Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израиля нейтрализовали террористическую ячейку ХАМАС в Наблусе, члены которой готовили атаки смертников в Иерусалиме и Тель-Авиве», — заявил он.
По его словам, ХАМАС «пытается навредить» Израилю из сектора Газа, Иудеи и Самарии.
Он добавил, что Израиль будет «продолжать поддерживать контроль над всей территорией к западу от реки Иордан».
Ранее в армии Израиля заявили о запуске двух ракет со стороны сектора Газа.