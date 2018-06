Жертвами второго взрыва в афганской провинции Нангархар стали 15 человек

At least 15 people killed and more than 40 wounded in #Nangarhar explosion: local officials. #Afghanistan

نجیب الله کاموال رییس بیمارستان عمومی ننگرهار گفت که در این انفجار، کم از کم ۱۵ تن جان باخته اند و ۴۵ تن دیگر زخم برداشته اند. https://t.co/0MDG8Oj0kbpic.twitter.com/O5V5cF4iMn