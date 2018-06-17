СМИ: В Британии на акции против властей Эритреи пострадали не менее девяти человек
Как уточняется, на местном стадионе в субботу, 16 июня, был организован эритрейский велофестиваль.
По данным издания, около 30 выходцев из Эритреи устроили акцию протеста, так как полагали, что фестиваль проходит в поддержку эритрейских властей.
В свою очередь, организаторы заявили, что мероприятие не было связано с правительством Эритреи.
В полиции сообщили, что несколько человек были задержаны.
Ранее сообщалось, что десятки курдов вышли на демонстрацию против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время его приезда в Королевский институт международных отношений в Лондоне.