СМИ: В Британии на акции против властей Эритреи пострадали не менее девяти человек

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В ходе акции протеста против правительства Эритреи в британском городе Аштон-андер-Лин пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает газета The Manchester Evening News.

Как уточняется, на местном стадионе в субботу, 16 июня, был организован эритрейский велофестиваль.

По данным издания, около 30 выходцев из Эритреи устроили акцию протеста, так как полагали, что фестиваль проходит в поддержку эритрейских властей.

В свою очередь, организаторы заявили, что мероприятие не было связано с правительством Эритреи.

В полиции сообщили, что несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что десятки курдов вышли на демонстрацию против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время его приезда в Королевский институт международных отношений в Лондоне.



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