СМИ: Из-за применения гранаты со слезоточивым газом в клубе Каракаса погиб 21 человек

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В результате применения гранаты со слезоточивым газом в венесуэльском Каракасе погиб 21 человек.
СМИ: Из-за применения гранаты со слезоточивым газом в клубе Каракаса погиб 21 человек
  • © Juan Carlos Hernandez
  • globallookpress.com

Как пишет издание Universal, инцидент произошёл во время молодёжной вечеринки в ночном клубе Los Cotorros.

Отмечается, что в клубе произошёл конфликт, в результате которого один из посетителей применил гранату со слезоточивым газом. Это вызвало панику и давку, во время которой погиб 21 человек.

В марте сообщалось, что в венесуэльской Валенсии по меньшей мере 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме.

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