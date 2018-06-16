СМИ: Из-за применения гранаты со слезоточивым газом в клубе Каракаса погиб 21 человек
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Как пишет издание Universal, инцидент произошёл во время молодёжной вечеринки в ночном клубе Los Cotorros.
Отмечается, что в клубе произошёл конфликт, в результате которого один из посетителей применил гранату со слезоточивым газом. Это вызвало панику и давку, во время которой погиб 21 человек.
В марте сообщалось, что в венесуэльской Валенсии по меньшей мере 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме.