Российский фотограф рассказал об обмане со стороны британского издания The Sun

Российский фотограф Дмитрий Марков в беседе с RT рассказал о незаконном использовании его материалов британским таблоидом The Sun.

«Несколько дней назад я получил предложение от журналиста газеты The Sun рассказать о своей работе. Я подумал, что это интересно, но, к сожалению, ещё не понимал, что это за издание. У них формулировка была такая: «Давайте поговорим и сделаем статью о вашей работе», — сказал Марков в разговоре с RT.

По его словам, после начала переговоров представители британского издания исчезли, и больше никакого обсуждения не было.

«Буквально через пару дней мне стали поступать ссылки на уже вышедшую статью, где социальные сюжеты сопровождаются дурацкими комментариями о чемпионате мира. Я очень разозлился, написал им гневное послание, в котором подчеркнул, что никакой договорённости об этом не было, и потребовал удалить статью. Позднее они, кстати, написали сообщение, где просили разрешение на использование фотографий, — я его не дал, но их это не остановило. Затем в течение дня завязалась переписка, в ходе которой я требовал удалить материал. В ответ же мне сначала предложили его (материал. — RT) поправить, затем дать денег, но, когда я пригрозил судебным разбирательством, они всё-таки удалили его», — добавил российский фотограф.

По мнению Маркова, сотрудники The Sun завязали переписку для того, чтобы потянуть время, «не потерять трафик от удаления статьи и получить какую-то пользу» от него.

«В целом же по поводу фотографий: я работаю со многими благотворительными фондами и снимаю разные социальные сюжеты, которые, по моему мнению, не являются предметом для спекуляций, в том числе политических, это предмет для размышления и социальной работы в России. Конечно, очень неприятны такие вещи», — заключил он.

На портале британского издания The Sun была опубликована статья, в которой якобы показывается неблагополучная жизнь граждан России на фоне «роскошного» чемпионата мира по футболу. При этом не указывается, что материал взят из книги Маркова «Россия. #Черновик», в которой представлены фотографии из различных спецучреждений. В настоящее время материал удалён с сайта.