Джоли посетила бывшую «столицу» ИГ

Американская актриса и посол доброй воли управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул, освобождённый от боевиков террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

По данным телеканала, в 2014 году главарь ИГ объявил в одной из мечетей города о создании «халифата».

Отмечается, что целью поездки актрисы в Мосул было предоставление гуманитарной помощи нуждающимся и ознакомление с масштабами нанесённых городу разрушений.

В начале июля 2017 года сообщалось, что Мосул был освобождён от террористов.

Бои за город продолжались с 24 марта 2016 до 10 июля 2017 года.

В марте 2016 года коалиция во главе с США вошла в западную часть агломерации Мосула, поэтапно освобождая небольшие населённые пункты.

По информации российского внешнеполитического ведомства, постоянные бомбардировки и артиллерийские обстрелы оккупированных кварталов Мосула приводили к массовой гибели местного населения.

В ноябре издание The Independent со ссылкой на данные курдской разведки сообщило о гибели 40 тыс. мирных жителей в результате операции по освобождению города.

В настоящее время большая часть региона в руинах. Местные жители страдают от нехватки воды, продуктов питания и электричества.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.