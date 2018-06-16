Премьер Турции заявил о политизированности Евровидения

Короткая ссылка
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что прошедший в этом году в Лиссабоне музыкальный конкурс «Евровидение» был очень политизированным.
Премьер Турции заявил о политизированности Евровидения
  • © KOCH/Eibner-Pressefoto
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в эфире канала Babala TV на YouTube.

По его словам, Израиль на музыкальном состязании представляла очень слабая исполнительница, что не помешало ей выиграть.

«Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», — приводит заявление политика CNN Turk.

Он также отметил, что намерение Израиля провести конкурс в следующем году в Иерусалиме ещё больше усилит религиозную напряжённость в регионе.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с победой на Евровидении израильскую певицу Нетту Барзилай и заявил, что очередной конкурс пройдёт в Иерусалиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить