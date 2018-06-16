Премьер Турции заявил о политизированности Евровидения

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что прошедший в этом году в Лиссабоне музыкальный конкурс «Евровидение» был очень политизированным.

Об этом он заявил в эфире канала Babala TV на YouTube.

По его словам, Израиль на музыкальном состязании представляла очень слабая исполнительница, что не помешало ей выиграть.

«Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», — приводит заявление политика CNN Turk.

Он также отметил, что намерение Израиля провести конкурс в следующем году в Иерусалиме ещё больше усилит религиозную напряжённость в регионе.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с победой на Евровидении израильскую певицу Нетту Барзилай и заявил, что очередной конкурс пройдёт в Иерусалиме.