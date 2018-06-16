В Индонезии питон проглотил женщину

Тело женщины нашли в желудке восьмиметрового питона на юго-востоке индонезийского острова Сулавеси, пишет газета Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, 54-летняя местная жительница Ва Тиба исчезла вечером в четверг, 14 июня. Она пошла проверить кукурузные посадки примерно в километре от своего дома.

После того как на следующее утро женщина так и не объявилась, её семья забила тревогу, пишет издание. На поиски Ва Тибы отправилась её сестра, но нашла на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете.

Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Через некоторое время они нашли около плантации крупного питона с раздутым желудком. Убив и вскрыв змею, в ней обнаружили тело пропавшей, говорится в материале.

В 2017 году телеканал «360» передавал, что спасатели поймали в одном из дворов на севере Москвы трёхметрового питона.