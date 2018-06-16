Эйфелеву башню собираются защитить пуленепробиваемым стеклом

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Французские власти намерены защитить Эйфелеву башню пуленепробиваемым стеклом, чтобы обезопасить как сам туристический объект, так и прилегающие к нему территории от террористических атак.

Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что пуленепробиваемое стекло толщиной 6,5 см должно будет защищать две стороны достопримечательности, две другие будут ограждены решётчатым металлическим забором.

По данным телекомпании, перед заграждением также поставят ещё 420 специальных блоков, чтобы они защищали людей от возможной автомобильной атаки.

Все эти конструкции общей стоимостью в €35 млн планируется установить к середине июля.

Отмечается, что в настоящий момент башню окружают временные защитные барьеры, которые были установлены в июле 2016 года.

В марте СМИ сообщали, что Эйфелева башня может быть перекрашена в свой первоначальный цвет.

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