Шесть истребителей США F-16 прибыли в Чехию для участия в военных учениях

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Шесть американских истребителей F-16 ВВС Национальной гвардии Техаса прибыли в Чехию для участия в военных учениях, рассказал представитель чешских ВС Петер Томанек.

«Авиазвено, состоящее из шести истребителей F-16 ВВС Национальной гвардии Техаса, в пятницу вечером совершило посадку на авиабазе в Чаславе. Совместно с истребителями «Грипен» (Gripen) ВВС Чехии на предстоящих учениях они будут отрабатывать элементы воздушного боя и дозаправки в воздухе», — приводит его слова ТАСС.

Учения Sky Avenger 2018 пройдут в Чехии с 18 по 29 июня.

Ранее военно-воздушные силы США возобновили тренировочные полёты американских истребителей F-15, базирующихся в Японии.

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