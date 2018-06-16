Запись голоса Стивена Хокинга отправлена в сторону чёрной дыры
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в поминальном чтении принял участие британский астрофизик Мартин Рис. Также в службе принимали участие актёр Бенедикт Камбербэтч, астронавт Тим Пик и лауреат Нобелевской премии Кип Торн.
После службы с помощью передатчика Европейского космического агентства в Испании запись с голосом учёного была отправлена в космос в сторону ближайшей чёрной дыры 1A 0620-00.
В марте в британском Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.
Учёный скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.