Запись голоса Стивена Хокинга отправлена в сторону чёрной дыры

Более тысячи человек попрощались с британским физиком Стивеном Хокингом во время церемонии погребения его праха в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в поминальном чтении принял участие британский астрофизик Мартин Рис. Также в службе принимали участие актёр Бенедикт Камбербэтч, астронавт Тим ​​Пик и лауреат Нобелевской премии Кип Торн.

После службы с помощью передатчика Европейского космического агентства в Испании запись с голосом учёного была отправлена в космос в сторону ближайшей чёрной дыры 1A 0620-00.

В марте в британском Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.

Учёный скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.