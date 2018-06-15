В Финляндии напавшего на прохожих марокканца приговорили к пожизненному заключению
- Reuters
Об этом сообщает Yle.
Окружной суд Варсинайс-Суоми приговорил Абдеррахмана Буанана к пожизненному заключению.
В результате нападения, совершённого 18 августа 2017 года, два человека погибли, ещё восемь получили ранения.
Сообщается, что марокканец приехал в Финляндию в 2016 году в статусе беженца.
После нападения, которое было признано терактом, финские власти рассматривали возможность лишать гражданства уличённых в терроризме.