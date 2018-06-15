В Финляндии напавшего на прохожих марокканца приговорили к пожизненному заключению

Окружной суд города Турку вынес приговор гражданину Марокко, который в 2017 году напал с ножом на прохожих.

Об этом сообщает Yle.

Окружной суд Варсинайс-Суоми приговорил Абдеррахмана Буанана к пожизненному заключению.

В результате нападения, совершённого 18 августа 2017 года, два человека погибли, ещё восемь получили ранения.

Сообщается, что марокканец приехал в Финляндию в 2016 году в статусе беженца.

После нападения, которое было признано терактом, финские власти рассматривали возможность лишать гражданства уличённых в терроризме.