Суд приговорил к тюремному заключению троих экс-руководителей разведки Южной Кореи

Центральный суд Сеула приговорил к тюремному заключению троих бывших руководителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что руководители ведомства обвинялись в том, что перечислили более $3,24 млн на счета бывшего президента Пак Кын Хе.

«Особые расходы НРС должны тратиться лишь на определённые задачи, такие как сбор информации в Южной Корее и за рубежом. Регулярные выплаты президенту страны не входят в список таких задач и поэтому противозаконны», — говорится в вердикте суда.

Экс-руководители спецслужбы Нам Чжэ Чжун, Ли Бюн Ги и Ли Бён Хо приговорены к срокам от трёх до трёх с половиной лет, информирует агентство.

В ноябре 2017 года власти Южной Кореи арестовали бывшего министра обороны страны Ким Гван Чжина, также в марте 2017 года арестовали бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу о коррупции.