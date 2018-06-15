СМИ: В США завершился процесс слияния AT&T и Time Warner

В США завершился процесс слияния телекоммуникационной компании AT&T и корпорации Time Warner после постановления федерального суда о законности сделки стоимостью $85,4 млрд, сообщает CNBC.

При этом телеканал отмечает, что Министерство юстиции всё ещё может обжаловать решение суда.

В июле 2017 года неправительственная организация American Oversight призвала конгресс США проверить, влияет ли администрация американского лидера Дональда Трампа на процесс слияния AT&T и Time Warner, в которую входит телеканал CNN.

AT&T официально подтвердила, что достигла договорённости о приобретении медиаконгломерата Time Warner, в октябре 2016 года.