СМИ: В США завершился процесс слияния AT&T и Time Warner
При этом телеканал отмечает, что Министерство юстиции всё ещё может обжаловать решение суда.
В июле 2017 года неправительственная организация American Oversight призвала конгресс США проверить, влияет ли администрация американского лидера Дональда Трампа на процесс слияния AT&T и Time Warner, в которую входит телеканал CNN.
AT&T официально подтвердила, что достигла договорённости о приобретении медиаконгломерата Time Warner, в октябре 2016 года.