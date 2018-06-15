В Белом доме объяснили воинское приветствие Трампа генералу КНДР

В Белом доме объяснили жест воинского приветствия президентом США Дональдом Трампом генералу КНДР актом любезности.

«Это обычная любезность, когда военный чиновник из другого правительства приветствует вас, вы приветствуете его в ответ», — приводит слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс ABC.

Donald Trump salutes North Korean general at #SingaporeSummit



(The footage aired on North Korean state TV) pic.twitter.com/A0lF88wgpB — Simon Cullen (@Simon_Cullen) 14 июня 2018 г.

Как сообщает телеканал, во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп ответил на воинское приветствие от северокорейского генерала аналогичным жестом.

Ранее Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за «первый шаг к светлому будущему».

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.