Эксперт оценил интерес стран Африки к сотрудничеству с Россией

Политолог, публицист и председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform оценил интерес стран Африки к сотрудничеству с Россией.

По мнению эксперта, в настоящее время Африка видит надёжного партнёра исключительно в лице России.

«У России достаточно развиты экономические отношения с Африкой. Об этом очень много говорилось на ПМЭФ-2018. Поэтому руководство и Судана, и других стран видят в лице Москвы надёжного союзника», — пояснил Самонкин.

Он добавил, что у России совершенно другая риторика ведения международных дел и отношений, в отличие от США.

Ранее старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил интерес российских строительных фирм к сотрудничеству с Мадагаскаром.