В Германии заявили, что ЕС нужна «новая восточная политика»
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«Мы нуждаемся в новой восточной политике — в европейской восточной политике, которая в свете опасного отсутствия диалога между Вашингтоном и Москвой укажет новый путь кооперации с Россией в интересах всех европейцев», — цитирует ТАСС министра.
Ранее в бундестаге призвали вернуть Россию в G8 для создания противовеса США.
Летом 2017 года бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль также выступил за «новую восточную политику».