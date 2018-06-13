В Германии заявили, что ЕС нужна «новая восточная политика»

Евросоюз нуждается в «новой восточной политике» в условиях отсутствия диалога между Россией и США. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, выступая с речью, посвящённой будущему развитию ЕС.

«Мы нуждаемся в новой восточной политике — в европейской восточной политике, которая в свете опасного отсутствия диалога между Вашингтоном и Москвой укажет новый путь кооперации с Россией в интересах всех европейцев», — цитирует ТАСС министра.

Ранее в бундестаге призвали вернуть Россию в G8 для создания противовеса США.

Летом 2017 года бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль также выступил за «новую восточную политику».