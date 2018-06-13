Лава на Гавайях уничтожила около 700 домов

Лава активизировавшегося на Гавайях вулкана Килауэа уничтожила около 700 домов.

Об этом сообщает CBS.

Представитель регионального отделения Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Боб Фентон заявил, что в настоящий момент проводится анализ ситуации, чтобы определить, имеют ли домовладельцы право на индивидуальную финансовую помощь ведомства.

"A lot of tears": Lava destroys as many as 700 homes in Hawaii https://t.co/XI2ittT94epic.twitter.com/ZzTBxuLXVl — CBS News (@CBSNews) 12 июня 2018 г.

Уточняется, что обладателям страховки рекомендуют обратиться в свою компанию, чтобы получить компенсацию в связи с уничтоженной собственностью.

Ранее сообщалось, что на Гавайских островах общее количество домов, разрушенных в результате извержения вулкана Килауэа, увеличилось до 87.