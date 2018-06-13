Лава на Гавайях уничтожила около 700 домов
- Reuters
Об этом сообщает CBS.
Представитель регионального отделения Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Боб Фентон заявил, что в настоящий момент проводится анализ ситуации, чтобы определить, имеют ли домовладельцы право на индивидуальную финансовую помощь ведомства.
"A lot of tears": Lava destroys as many as 700 homes in Hawaii https://t.co/XI2ittT94epic.twitter.com/ZzTBxuLXVl— CBS News (@CBSNews) 12 июня 2018 г.
Уточняется, что обладателям страховки рекомендуют обратиться в свою компанию, чтобы получить компенсацию в связи с уничтоженной собственностью.
Ранее сообщалось, что на Гавайских островах общее количество домов, разрушенных в результате извержения вулкана Килауэа, увеличилось до 87.