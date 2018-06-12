Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам тюрьмы по делу о финансовых махинациях

Верховный суд Испании приговорил Иньяки Урдагарина, мужа инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, к пяти годам и 10 месяцам заключения по делу о финансовых махинациях в институте Noos. Об этом сообщает Europa Press.

Reuters

Как отмечается, ранее суд Пальмы-де-Мальорки приговорил Урдагарина к шести годам и трём месяцам заключения. Таким образом, срок был уменьшен. В феврале суд Пальмы-де-Мальорки оправдал инфанту Кристину по этому делу.