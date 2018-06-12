Могерини: ЕС готов поддерживать последующие переговоры по ситуации на Корейском полуострове

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов содействовать в переговорах, направленных на укрепление доверия на Корейском полуострове.

«Европейский союз... по-прежнему готов содействовать и поддерживать последующие переговоры и шаги, направленные на укрепление доверия и обеспечение долгосрочного мира, безопасности и процветания на Корейском полуострове», — говорится в заявлении Могерини.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита заявил, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе.