Могерини: ЕС готов поддерживать последующие переговоры по ситуации на Корейском полуострове
- Reuters
«Европейский союз... по-прежнему готов содействовать и поддерживать последующие переговоры и шаги, направленные на укрепление доверия и обеспечение долгосрочного мира, безопасности и процветания на Корейском полуострове», — говорится в заявлении Могерини.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита заявил, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе.