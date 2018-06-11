Эксперт прокомментировал падение американского самолёта F-15 в районе Окинавы

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, комментируя в беседе с RT крушение истребителя Военно-воздушных сил США в море в районе южного японского острова Окинава, отметил, что данный инцидент никак не отразится на американском военном присутствии в регионе.

«Местные жители против военных баз на Окинаве, это менее 1% территории страны, но там сосредоточено 75% американских баз. Зачастую они находятся вблизи жилых кварталов, полёты американских самолетов и вертолётов представляют большую угрозу для местного населения, регулярно происходят катастрофы, отваливаются части от летательных аппаратов. Это шум, загрязнение окружающей среды, также базы занимают пахотные земли», — отметил Кистанов.

При этом, как добавил эксперт, такие протесты носят локальный характер, поскольку центральные власти всё равно солидаризированы с США.

«Курс Токио на укрепление военного союза с США остаётся в силе, он приобретает всё большее значение. Также сменился губернатор Окинавы, он уже занял более лояльную позицию. Слишком важна Окинава как опора американцев в их военной стратегии в Азии. Удобно «доставать» региональные горячие точки, будь то Корейский полуостров, Южно-Китайское море, где растёт напряжённость», — заключил Кистанов.

Ранее Минобороны Японии призвало США принять меры по «доскональному обеспечению безопасности полётов» в связи с крушением американского истребителя F-15.

11 июня в море в районе южного японского острова Окинава разбился истребитель Военно-воздушных сил США.