СМИ: В Белом доме вынуждены склеивать порванные Трампом официальные документы

Сотрудники Белого дома вынуждены заниматься склеиванием различных официальных документов, которые президент США Дональд Трамп рвёт на мелкие кусочки.

Об этом сообщает Politiko со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.

Отмечается, что Трамп привык рвать на клочки различного рода официальную документацию, хотя по закону подобного рода бумаги должны быть сданы в архив. В связи с этим сотрудники Белого дома постоянно складывают «пазл» из порванных документов и потом склеивают всё скотчем.

По данным издания, помощники американского лидера пытались отучить его от данной привычки, но они не достигли успеха в этом деле.

Ранее сообщалось, что Трамп использует красную кнопку в Овальном кабинете для заказа газировки.