МИД предупредил россиян о беспорядках во Вьетнаме

Министерство иностранных дел России предупредило граждан о беспорядках и стычках с полицией во Вьетнаме, а также призвало учитывать ситуацию в случае туристических поездок.

#Вьетнам - В Хошимине и провинциях Биньтхуан,Кханьхоа,Киензянг,на о.Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок. pic.twitter.com/ISnzoYPxKu — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 июня 2018 г.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхьет. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей и планировать маршруты поездок», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра ведомства.

В марте посольство России в Шри-Ланке предупредило российских граждан о беспорядках в округе Канди, из-за которых в стране введено чрезвычайное положение сроком на десять дней.