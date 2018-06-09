Трамп заявил, что отправляется в Сингапур с «миссией мира»
- Reuters
«Через несколько минут я отправляюсь в Сингапур с миссией мира», — сказал Трамп журналистам.
Он выразил уверенность, что в скорой перспективе КНДР станет «невероятным местом».
«Мы ценим совместную работу с Северной Кореей. Они очень хорошо с нами работают. Пока всё хорошо», — отметил глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур 10 июня.
Саммит лидеров двух стран пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.