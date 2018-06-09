Трамп заявил, что отправляется в Сингапур с «миссией мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправляется с «миссией мира» в Сингапур, где пройдёт его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Через несколько минут я отправляюсь в Сингапур с миссией мира», — сказал Трамп журналистам.

Он выразил уверенность, что в скорой перспективе КНДР станет «невероятным местом».

«Мы ценим совместную работу с Северной Кореей. Они очень хорошо с нами работают. Пока всё хорошо», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур 10 июня.

Саммит лидеров двух стран пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.