В Индии по меньшей мере 30 человек погибли из-за шторма

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В результате шторма, обрушившегося на индийский штат Уттар-Прадеш, погибли не менее 30 человек.
В Индии по меньшей мере 30 человек погибли из-за шторма
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщает NDTV.

Как отмечается, ещё 16 человек пострадали в городах Амети и Рай-Барели.

В конце мая сообщалось, что в Индии за неделю в результате штормового ветра и ливней погибли по меньшей мере 38 человек.

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