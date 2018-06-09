В Индии по меньшей мере 30 человек погибли из-за шторма

В результате шторма, обрушившегося на индийский штат Уттар-Прадеш, погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает NDTV.

Как отмечается, ещё 16 человек пострадали в городах Амети и Рай-Барели.

В конце мая сообщалось, что в Индии за неделю в результате штормового ветра и ливней погибли по меньшей мере 38 человек.