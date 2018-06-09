В Индии по меньшей мере 30 человек погибли из-за шторма
В результате шторма, обрушившегося на индийский штат Уттар-Прадеш, погибли не менее 30 человек.
- globallookpress.com
- © Xinhua
Об этом сообщает NDTV.
Как отмечается, ещё 16 человек пострадали в городах Амети и Рай-Барели.
В конце мая сообщалось, что в Индии за неделю в результате штормового ветра и ливней погибли по меньшей мере 38 человек.
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