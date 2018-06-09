Журналист австрийского телеканала рассказал об интервью с Путиным

Короткая ссылка
Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своём интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

По его словам, «это было самое сложное интервью», которое он «когда-либо брал». 

Он рассказал, что «во-первых, есть огромная разница между тем, чтобы брать интервью в своей студии или в Кремле». Второй причиной он назвал то, что синхронный перевод затруднял возможность спонтанной реакции. 

«Третья проблема заключалась в том, что Путин — чрезвычайно хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера», — сказал Вольф. 

Также он отметил, что российский лидер обращает внимание на момент, когда его перебивают.

Ранее сообщалось, что Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить