Журналист австрийского телеканала рассказал об интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своём интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

По его словам, «это было самое сложное интервью», которое он «когда-либо брал».

Он рассказал, что «во-первых, есть огромная разница между тем, чтобы брать интервью в своей студии или в Кремле». Второй причиной он назвал то, что синхронный перевод затруднял возможность спонтанной реакции.

«Третья проблема заключалась в том, что Путин — чрезвычайно хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера», — сказал Вольф.

Также он отметил, что российский лидер обращает внимание на момент, когда его перебивают.

Ранее сообщалось, что Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF.