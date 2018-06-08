Белый дом анонсировал встречу Трампа и короля Испании

Американский лидер Дональд Трамп 19 июня встретится в Вашингтоне с королём Испании Фелипе VI и его супругой королевой Летисией. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп встретят Их Величеств короля Фелипе VI и королеву Летисию из Испании в Белом доме 19 июня 2018 года», — говорится в заявлении.

Сообщается, что визит в США приурочен к 300-й годовщине основания «великих американских городов Нового Орлеана в Луизиане и Сан-Антонио в Техасе».

«Мы вспомним исторические связи между США и Испанией, которые служат основой нашего глубокого партнёрства и дружбы», — отмечается в заявлении.

Ранее в Белом доме проинформировали, что Трамп покинет саммит G7 9 июня — до его завершения.