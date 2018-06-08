В Минобороны опровергли данные об авиаударе ВКС России в сирийском Идлибе

В Минобороны России опровергли сообщения о якобы нанесении российским самолётом 7 июня удара в районе населённого пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолётом вечером 7 июня удара в районе населённого пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, по имеющейся информации, в течение прошедших суток «в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточённые бои между крупным отрядом террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар» с применением тяжёлого артиллерийского вооружения».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.