МИД ФРГ не видит возможности продолжать замалчивать разногласия с США

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ больше не может замалчивать разногласия с США.
МИД ФРГ не видит возможности продолжать замалчивать разногласия с США
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«У нас есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать», — сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, речь идёт, в частности, о выходе Вашингтона из соглашения по климату, отказе от иранской ядерной сделки и введении пошлин на импорт стали и алюминия.

Дипломат считает, что эти односторонние решения вредят Европе и президент США Дональд Трамп сознательно идёт на них.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу проявить настойчивость перед попытками США изменить мировой порядок.

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