МИД ФРГ не видит возможности продолжать замалчивать разногласия с США
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«У нас есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать», — сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По его словам, речь идёт, в частности, о выходе Вашингтона из соглашения по климату, отказе от иранской ядерной сделки и введении пошлин на импорт стали и алюминия.
Дипломат считает, что эти односторонние решения вредят Европе и президент США Дональд Трамп сознательно идёт на них.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу проявить настойчивость перед попытками США изменить мировой порядок.